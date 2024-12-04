Россияне нанесли удары по Краматорскому району: на предприятиях возникли пожары
Российские оккупанты нанесли очередные удары по Дружковке и селу Новоиверское Краматорского района Донецкой области
Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
Под обстрелы попали местные предприятия, в результате чего возникли пожары в административном и хозяйственном сооружениях.
Спасателям под угрозой повторных вражеских обстрелов понадобилось 10 часов, чтобы локализовать и ликвидировать пожары на площади более 3000 кв.
Напомним, 4 декабря россияне ударили авиационными бомбами по Константиновке Донецкой области. В результате вражеской атаки ранения получили четыре человека.
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