На Донеччині рятувальники другий день гасять масштабну лісову пожежу
Вночі 11 вересня російські війська обстріляли місто Лиман на Донеччині, внаслідок чого виникло загоряння лісу. Через сильний поривчастий вітер вогонь розповсюдився у глиб лісу на сотні метрів
Про це інформує RegioNews із посиланням на пресцентр ДСНС.
На місці події працюють вогнеборці Донецького та Запорізького гарнізонів, працівники лісового господарства. Піротехнічні розрахунки обстежують шляхи під’їздів техніки та підходів особового складу до осередків займань.
За допомогою БПЛА проводиться постійний моніторинг ситуації, організовано чергування надзвичайників поблизу населених пунктів для недопущення розповсюдження пожежі.
Станом на ранок 12 вересня вогонь пройшов уже близько 240 га у Лиманському лісництві. Ліквідація пожежі триває.
Нагадаємо, такоє ліквідація масштабної лісової пожежі триває на Полтавщині. Вогонь пошкодив приватні будинки, довелося евакуювати пасажирів поїзда.