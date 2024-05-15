На Донеччині росіяни атакували пожежну частину в Миколаївці

фото: ДСНС України

У вівторок, 14 травня, російські війська обстріляли місто Миколаївка Краматорського району. Під ворожим ударом опинилася пожежно-рятувальна частина

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу ДСНС України.

За інформацією надзвичайників, вибухова хвиля та уламки пошкодили вікна, двері та в’їзні ворота гаража пожежно-рятувальної частини. Окрім того, були пошкоджені ворота у двох будівлях боксів.

"Вчора ввечері ворог завдав удару по місту Миколаївка Краматорського району. На щастя, особовий склад та пожежно-рятувальна техніка не постраждали. росія вкотре показала обличчя підступності та цинізму", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, протягом минулої доби окупаційні війська Росії атакували вісім населених пунктів Донецької області. Загарбники гатили з авіації, артилерії та мінометів. Загалом правоохоронці зафіксували 2169 ударів по регіону.

Раніше повідомлялося, що окупанти атакували пожежну частину та газорозподільчий пункт в Новгород-Сіверському районі Чернігівської області.