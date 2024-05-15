Пошкоджені будинки, телевежа та ЛЕП: окупанти вдарили по Донеччині понад 2000 разів
Протягом минулої доби окупаційні війська Росії атакували вісім населених пунктів Донецької області. Загарбники гатили з авіації, артилерії та мінометів. Загалом правоохоронці зафіксували 2169 ударів по регіону
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Національної поліції в Донецькій області.
Під ворожим вогнем перебували:
- міста Залізне, Миколаївка;
- селище Гостре;
- села Веселий Гай, Желанне, Іллінка, Новоселівка Перша, Стара Миколаївка.
Окупанти пошкодили 11 цивільних об’єктів – 6 житлових будинків, адмінбудівлю, телекомунікаційну вежу та ЛЕП.
Російські військові завдали авіаудар по Миколаївці. Загарбники пошкодили адмінбудівлю.
По селу Веселий Гай окупанти вдарили з артилерії. Руйнувань зазнали три оселі, а також лінія електропередач.
Внаслідок російського авіаудару по Новоселівці Першій зруйновано приватний будинок. У Старій Миколаївці під час ворожого обстрілу пошкоджено оселю.
Нагадаємо, протягом минулої доби внаслідок обстрілів отримали поранення 24 жителі Харкова та області.