ЗСУ показали, як розривають бронетехніку та підрозділи окупантів на Сході

скріншот із відео

47-ма ОМБр поділилася свіжими кадрами ураження окупантів та техніки РФ, передає RegioNews.

На відео успішно відпрацювали протитанкісти "Маґури".

"Ну, чуваки, до побачення". Протитанкісти 47 окремої механізованої бригади розривають броню та окупантів. А також виконують дуже важливу та потужну роль — прикривають нашу піхоту. На їхньому рахунку за доволі короткий період часу — чотири танки, дві БМП, три БТР, дві МТ-ЛБ та багі. І це без урахування росіян, адже протитанкісти працюють і по великому скупченню ворога", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, українські військовослужбовці показали влучну роботу дронів на передовій на Запорізькому напрямку - безпілотник "відшукав" замасковану ворожу техніку.