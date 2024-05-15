ЗСУ показали, як розривають бронетехніку та підрозділи окупантів на Сході
47-ма окрема механізована бригада "Маґура" продовжує нищити ворожу техніку та особовий склад російської армії. Бійці виконують бойові завдання на Харківщині та Донеччині
47-ма ОМБр поділилася свіжими кадрами ураження окупантів та техніки РФ, передає RegioNews.
На відео успішно відпрацювали протитанкісти "Маґури".
"Ну, чуваки, до побачення". Протитанкісти 47 окремої механізованої бригади розривають броню та окупантів. А також виконують дуже важливу та потужну роль — прикривають нашу піхоту. На їхньому рахунку за доволі короткий період часу — чотири танки, дві БМП, три БТР, дві МТ-ЛБ та багі. І це без урахування росіян, адже протитанкісти працюють і по великому скупченню ворога", – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, українські військовослужбовці показали влучну роботу дронів на передовій на Запорізькому напрямку - безпілотник "відшукав" замасковану ворожу техніку.