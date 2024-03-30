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30 березня 2024, 09:45

Ситуація на фронті та втрати окупантів: актуальна інформація від Генштабу

30 березня 2024, 09:45
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фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
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В Україні на фронті впродовж доби відбулося 72 бойових зіткнення. Ворог активно намагається наступати на Лиманському, Авдіївському і Новопавлівському напрямках

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Атаки росіян

Загалом, ворог завдав 38 ракетних та 75 авіаційних ударів, здійснив 98 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали низка багатоповерхівок, медичні установи, автомобілі, школа, дитячий садок та інші об’єкти цивільної інфраструктури.

Вночі, російські окупанти знову атакували Україну, застосувавши БпЛА типу "Shahed" та крилаті ракети різних типів. Дані щодо атаки уточнюються.

Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Кириківка Сумської області; Бочкове, Успенівка, Хрипуни, Ізюмське, Зибине, Лиман Харківської області; Новоєгорівка на Луганщині; Терни, Ямполівка, Андріївка, Часів Яр, Іванівське, Олександропіль, Карлівка, Курахове, Бердичі, Невельське, Новобахмутівка, Межове, Яснобродівка, Красногорівка, Костянтинівка, Старомайорське Донецької області; Оріхів, Новоданилівка та Роботине на Запоріжжі.

Під артилерійським вогнем були близько 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Ситуація на фронтах

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень уздовж державного кордону.

На Куп’янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На Лиманському напрямку захисники відбили 16 атак у районах населених пунктів Терни Донецької області та Білогорівка на Луганщині, де ворог, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону наших військ.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 4 атаки поблизу населених пунктів Кліщіївка та Андріївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 20 атак в районах населених пунктів Бердичі, Уманське, Тоненьке, Семенівка, Первомайське та Невельське, де ворог, за підтримки авіації, намагався вибити наші підрозділи з займаних рубежів.

На Новопавлівському напрямку наші військові продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Новомихайлівка і Водяне Донецької області, де ворог 25 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку ворог здійснив 4 безуспішні атаки на позиції наших захисників у районах Старомайорського Донецької області та північно-західніше Вербового Запорізької області.

На Херсонському напрямку росіяни не відмовляються від наміру вибити наші підрозділи з плацдармів на лівобережжі Дніпра. Протягом минулої доби 3 рази атакував позиції наших військ.

Втрати ворога

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 1 пункту управління, 1 засобу протиповітряної оборони та 10 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 2 районах зосередження особового складу, двох засобах протиповітряної оборони та артилерійському засобу окупантів.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.03.24 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 441 520 (+730) осіб ліквідовано;
  • танків - 6951 (+29) од.;
  • бойових броньованих машин - 13284 (+20) од.;
  • артилерійських систем - 11006 (+15) од.;
  • РСЗВ - 1023 (+0) од.;
  • засоби ППО - 736 (+1) од.;
  • літаків - 347 (+0) од.;
  • гелікоптерів - 325 (+0) од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 8701 (+45) од.;
  • крилаті ракети - 2046 (+24) од.;
  • кораблі/катери - 26 (+0) од.;
  • підводні човни - 1 (+0) од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 14670 (+25) од.;
  • спеціальна техніка - 1814 (+7) од.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські війська в окупованому Криму справді збили свій же винищувач Су-27, який в результаті впав у море біля Севастополя.

війна фронт окупанти ЗСУ російські військові втрати росіян



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