З Торецька евакуювали родину з трьома дітьми: одна з них – немовля

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Правоохоронці вже давно вмовляли родину виїхати з Торецька, який за 10 кілометрів від лінії фронту та перебуває під постійними обстрілами. Проте батьки відмовлялися. Після народження третьої дитини вони змінили свою думку

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

"Екіпаж "Білий Янгол” спільно з представницею місцевої військової адміністрації забрали з Торецька батька та сестричок і безпечно доставили до Костянтинівки, де на них вже чекала матір з новонародженим сином”, – розповіли в поліції.

Надалі родина поїздом вирушила з Покровська до Житомирщини. У вагоні на малечу чекав сюрприз. Дітям передали м’які іграшки, які надіслали небайдужі люди.

Поліція Донеччини закликає мешканців прифронтових населених пунктів евакуюватись до безпечніших регіонів. Поліцейські цілодобово на зв’язку і готові допомогти з виїздом.

Нагадаємо, на Запоріжжі з Гуляйполя евакуювали двох жінок, будинок яких зруйнували росіяни.