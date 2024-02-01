На Запоріжжі з Гуляйполя евакуювали двох жінок, будинок яких зруйнували росіяни

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Запорізькі поліцейські евакуювали з Гуляйполя двох жінок, будинок яких обстріляли російські військові

Як пише RegioNews, про це повідомили в поліції області.

Так, коли матір з донькою спали, в їхнє домоволодіння поцілив ворожий снаряд. Одним ударом окупанти розбили вщент курник, гараж та суттєво пошкодили будинок. Жінки дивом залишилися живі.

Ночувати після влучання вимушені були у пошкодженій домівці. Ті лічені години, які залишалися до ранку, вони з її 73-річною матір’ю провели в страху – чи не стане наступний удар фатальним.

Вранці жінки вирішили негайно виїхати до Покровського. Під обстрілами поліцейські-евакуаційники допомогли їм зібрати всі необхідні речі та евакуювали їх до більш віддаленого від лінії фронту села.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що на тимчасово окуповані території Запорізької області росіяни завезли нові підрозділи поліції для проведення "виборів" президента у березні.