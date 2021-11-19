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19 листопада 2021, 16:51

В Маріуполі карантин для школярів продовжили ще на тиждень

19 листопада 2021, 16:51
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Наступного тижня школярі Маріуполя продовжать навчатись у дистанційному форматі

Таке рішення було ухвалено у зв'язку з поганою епідемічною ситуацією, повідомляє RegioNews із посиланням на "Вечірній Маріуполь".

У місті та області зберігається "червоний" рівень карантину. Число нових випадків захворювання на Covid-19, а також смертних випадків, не зменшується, пояснив рішення заступник міського голови Олександр Кочурін. Поки що дистанційне навчання продовжили ще на тиждень.

За даними міської ради, за минулу добу в Маріуполі померло 9 людей. Виявлено 246 нових випадків Covid-19. На лікуванні у місті перебувають 5 878 мешканців. З них у стаціонарах 647 пацієнтів.

Як повідомлялося, столичні школярі вже з понеділка повертаються за парти.

Донецька область Маріуполь карантин школа

 
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