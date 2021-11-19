В Маріуполі карантин для школярів продовжили ще на тиждень
Наступного тижня школярі Маріуполя продовжать навчатись у дистанційному форматі
Таке рішення було ухвалено у зв'язку з поганою епідемічною ситуацією, повідомляє RegioNews із посиланням на "Вечірній Маріуполь".
У місті та області зберігається "червоний" рівень карантину. Число нових випадків захворювання на Covid-19, а також смертних випадків, не зменшується, пояснив рішення заступник міського голови Олександр Кочурін. Поки що дистанційне навчання продовжили ще на тиждень.
За даними міської ради, за минулу добу в Маріуполі померло 9 людей. Виявлено 246 нових випадків Covid-19. На лікуванні у місті перебувають 5 878 мешканців. З них у стаціонарах 647 пацієнтів.
Як повідомлялося, столичні школярі вже з понеділка повертаються за парти.
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Війна, мігранти і "тисяча за вакцинацію" – виклики і пріоритети осені для Зеленського
Урядове перетасування. Кого посилять зміни у Кабміні, а кому і чим це може загрожувати