В Мариуполе карантин для школьников продлили еще на неделю

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Такое решение было принято в связи с плохой эпидемической ситуацией, сообщает RegioNews со ссылкой на "Вечерний Мариуполь".

В городе и области сохраняется "красный" уровень карантина. Число новых случаев заболевания Covid-19, а также смертных случаев, не уменьшается, пояснил решение заместитель городского головы Александр Кочурин. Пока дистанционное обучение продлили еще на неделю.

По данным городского совета, за минувшие сутки в Мариуполе умерло 9 человек. Выявлено 246 новых случаев Covid-19. На лечении в городе находятся 5 878 жителей. Из них в стационарах 647 пациентов.

Как сообщалось, столичные школьники уже с понедельника возвращаются за парты.