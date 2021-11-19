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19 ноября 2021, 16:51

В Мариуполе карантин для школьников продлили еще на неделю

19 ноября 2021, 16:51
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На следующей неделе школьники Мариуполя продолжат учиться в дистанционном формате

Такое решение было принято в связи с плохой эпидемической ситуацией, сообщает RegioNews со ссылкой на "Вечерний Мариуполь".

В городе и области сохраняется "красный" уровень карантина. Число новых случаев заболевания Covid-19, а также смертных случаев, не уменьшается, пояснил решение заместитель городского головы Александр Кочурин. Пока дистанционное обучение продлили еще на неделю.

По данным городского совета, за минувшие сутки в Мариуполе умерло 9 человек. Выявлено 246 новых случаев Covid-19. На лечении в городе находятся 5 878 жителей. Из них в стационарах 647 пациентов.

Как сообщалось, столичные школьники уже с понедельника возвращаются за парты.

Донецкая область Мариуполь карантин школа

 
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