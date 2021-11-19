В Мариуполе карантин для школьников продлили еще на неделю
На следующей неделе школьники Мариуполя продолжат учиться в дистанционном формате
Такое решение было принято в связи с плохой эпидемической ситуацией, сообщает RegioNews со ссылкой на "Вечерний Мариуполь".
В городе и области сохраняется "красный" уровень карантина. Число новых случаев заболевания Covid-19, а также смертных случаев, не уменьшается, пояснил решение заместитель городского головы Александр Кочурин. Пока дистанционное обучение продлили еще на неделю.
По данным городского совета, за минувшие сутки в Мариуполе умерло 9 человек. Выявлено 246 новых случаев Covid-19. На лечении в городе находятся 5 878 жителей. Из них в стационарах 647 пациентов.
Как сообщалось, столичные школьники уже с понедельника возвращаются за парты.
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