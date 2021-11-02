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На Донбассе российские оккупанты вновь убили защитника Украины
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02 ноября 2021, 17:44 6

На Донбассе российские оккупанты вновь убили защитника Украины

02 ноября 2021, 17:44 6
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из открытых источников
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С начала текущих суток в зоне проведения Операции объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации 4 раза нарушили режим прекращения огня, 2 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу ООС

По нашим позициям в направлении Павлополя и Новозвановки противник открывал огонь из стрелкового оружия.

Возле Прицепиловки вражеские вооруженные формирования дважды совершили обстрел из минометов калибра 120 мм.

В результате враждебных действий один военнослужащий получил ранение, несовместимое с жизнью.

Командование и личный состав Объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким героя, погибшего за Украину.

Наши защитники открывали огонь в ответ, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, чем заставили противника прекратить огневую активность.

Благодаря усилиям украинских воинов рубежи наших подразделений остались неизменными.

Подразделения Объединенных сил продолжают контролировать ситуацию и выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.

Напомним, что за минувшие сутки, 1 ноября, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 11 нарушений режима прекращения огня, 2 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения

ООС обстрелы Донбасс агрессия

 
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