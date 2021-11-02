На автовокзалі Донеччини у пасажира виявили підроблений COVID-сертифікат

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У місті Курахове на автовокзалі під час перевірки COVID-сертифікатів у пасажирів рейсових автобусів правоохоронці виявили документ з ознаками підробки

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Покровське районне управління поліції Донецької області.

За допомогою фальшивого медичного документа чоловік намагався рейсовим автобусом виїхати до іншої області, але був зупинений поліцейськими", - йдеться у повідомленні.

Так, за допомогою спеціального планшета поліцейські просканували COVID-сертифікат, який пред’явив 28-річний чоловік, і з’ясували, що насправді медичними установами він не видавався.

Документ спрямовано на експертизу. Чоловік пояснив, що виготовив підробку для безперешкодного проїзду за межі Донецької області в порушення правил карантину.

За фактом відкрито кримінальне провадження. Вирішується питання щодо оголошення чоловіку підозри у вчиненні правопорушення.Санкція статті передбачає покарання від штрафу до двох років обмеження волі.

Раніше повідомлялось, що на території аеропорту "Бориспіль" правоохоронці виявили у 4 осіб документи про вакцинацію, що можуть містити ознаки підробки.