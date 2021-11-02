12:46  02 листопада
Медведчуку обрали новий запобіжний захід
09:13  02 листопада
У Чернігові працює тільки одна школа - там вакцинувалися 100% працівників
08:06  02 листопада
На Донбасі загинув боєць ООС, зафіксовано 11 порушень режиму "тиші"
UA | RU
UA | RU
02 листопада 2021, 11:02 552

У "Борисполі" у 4 осіб виявили підроблені COVID-сертифікати о вакцинації

02 листопада 2021, 11:02 552
Читайте также на русском языке
Фото: Нацполіція
Читайте также
на русском языке

На території аеропорту "Бориспіль" правоохоронці виявили у 4 осіб документи про вакцинацію, що можуть містити ознаки підробки

Як передає RegioNews, про це йдеться у повідомленні відділу комунікації поліції Київської області.

Поліція Київщини виявила чотирьох осіб із COVID-сертифікатами з ознаками підробки. За кожним із фактів буде здійснено перевірку та надано відповідну правову кваліфікацію", - йдеться у повідомленні.

Поліція відкрила кримінальні провадження щодо підробки, а також використання підроблених документів.

Раніше повідомлялось, що на території аеропорту "Бориспіль" правоохоронці виявили у 8 осіб документи про вакцинацію проти коронавірусу з ознаками підробки.

підробка вакцинація covid-сертифікат Кримінальна відповідальність поліція

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Піррова перемога. Як двоходівка від ОП забезпечила переможний бліцкріг на Херсонщині
У тихому болоті. Як у Вінниці уживається влада Гройсмана із намісником Зеленського
Всі публікації »
Олексій Голобуцький
Ігор Гужва
Андрій Смолій
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram