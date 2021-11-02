У "Борисполі" у 4 осіб виявили підроблені COVID-сертифікати о вакцинації

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На території аеропорту "Бориспіль" правоохоронці виявили у 4 осіб документи про вакцинацію, що можуть містити ознаки підробки

Як передає RegioNews, про це йдеться у повідомленні відділу комунікації поліції Київської області.

Поліція Київщини виявила чотирьох осіб із COVID-сертифікатами з ознаками підробки. За кожним із фактів буде здійснено перевірку та надано відповідну правову кваліфікацію", - йдеться у повідомленні.

Поліція відкрила кримінальні провадження щодо підробки, а також використання підроблених документів.

Раніше повідомлялось, що на території аеропорту "Бориспіль" правоохоронці виявили у 8 осіб документи про вакцинацію проти коронавірусу з ознаками підробки.