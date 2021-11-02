На автовокзале Донетчины у пассажира обнаружили поддельный COVID-сертификат

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В городе Курахово на автовокзале во время проверки COVID-сертификатов у пассажиров рейсовых автобусов правоохранители выявили документ с признаками подделки

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Покровское районное управление полиции Донецкой области.

С помощью фальшивого медицинского документа мужчина пытался рейсовым автобусом выехать в другую область, но был остановлен полицейскими", - говорится в сообщении.

Так, с помощью специального планшета полицейские просканировали COVID-сертификат, который предъявил 28-летний мужчина, и выяснили, что на самом деле медицинскими учреждениями он не выдавался.

Документ направлен на экспертизу. Мужчина пояснил, что изготовил подделку для беспрепятственного проезда за пределы Донецкой области в нарушение правил карантина.

По факту открыто уголовное производство. Решается вопрос об объявлении мужчине подозрения в совершении правонарушения.Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа до двух лет ограничения свободы.

Ранее сообщалось, что на территории аэропорта "Борисполь" правоохранители обнаружили у 4 человек документы о вакцинации, которые могут содержать признаки подделки.