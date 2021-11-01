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На Донбасі бойовики 14 разів порушували "тишу", травмовано бійця ООС
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01 листопада 2021, 08:06 18

На Донбасі бойовики 14 разів порушували "тишу", травмовано бійця ООС

01 листопада 2021, 08:06 18
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Фото: з відкритих джерел
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Упродовж минулої доби, 31 жовтня, з боку окупаційних військ зафіксовано 14 порушень режиму припинення вогню, 4 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння

Як передає RegioNews, про це повідомили у пресслужбі ООС.

Так, поблизу Луганського, Майорська, Зайцевого та Новотошківського бойовики вели вогонь із гранатометів різних систем. В районі Новоолександрівки окупанти здійснили обстріл з великокаліберних кулеметів.

Позиції українських захисників біля Світлодарська двічі потрапили під обстріл з великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Неподалік Мар’їнки та двічі біля Шумів ворог відкривав вогонь з мінометів калібру 82 мм.

В бік Золотого-4 окупанти задіяли міномети калібру 120 мм та великокаліберні кулемети. Біля Новолуганського окупаційні війська два рази вели вогонь, використовуючи протитанковий ракетний комплекс і стрілецьку зброю.

Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець зазнав бойового травмування. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я - задовільний", - повідомляють в ООС.

Станом на 7 годину ранку, 1 листопада, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Нагадаємо, 30 жовтня було зафіксовано 6 порушень режиму припинення вогню, 2 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Донбас ООС війна обстріл військова техніка

 
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