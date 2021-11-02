На Донбассе погиб боец ООС, зафиксировано 11 нарушений режима "тишины"

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За минувшие сутки, 1 ноября, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 11 нарушений режима прекращения огня, 2 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе ООС.

Так, вблизи Новолуганского враг восемь раз обстреливал позиции наших защитников, применяя минометы калибра 82 мм, гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

Неподалеку Светлодарска и Водяного, что на Приазовье российские наемники использовали гранатометы различных систем и стрелковое оружие. Возле Авдеевки оккупанты вели огонь из минометов калибра 82 мм.

По состоянию на 7 часов утра, 2 ноября, зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня. По позициям ООС в направлении Павлополя противник открывал огонь из стрелкового оружия.

В результате враждебных действий один военнослужащий получил ранение, несовместимое с жизнью", - сообщили в ООС.

Напомним, 31 октября со стороны оккупационных войск зафиксировано 14 нарушений режима прекращения огня, 4 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения