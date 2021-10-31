Сутки в ООС: боевики дважды применили запрещенные вооружения

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За прошедшие сутки, 30 октября, зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня, 2 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе ООС.

Так, у Гранитного оккупанты применили артиллерию калибра 122 мм и минометы калибра 120 мм. Такие же минометы были применены по позициям бойцов ООС вблизи Катериновки.

В направлении Пивденного оккупанты вели обстрел из противотанкового ракетного комплекса и станковых противотанковых гранатометов. В районе населенных пунктов Павлополь и Лобачево боевики задействовали беспилотные летательные аппараты, с помощью которых осуществили сброс выстрелов ВОГ-17.

Кроме того, на Луганщине зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно "Орлан-10", с пересечением линии соприкосновения.

По состоянию на 7 часов утра, 31 октября, зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня. Боевики вели огонь вблизи Луганского и Светлодарска. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

Напомним, 29 октября в зоне проведения Операции объединенных сил со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 9 нарушений режима прекращения огня. Трое бойцов ООС были ранены.