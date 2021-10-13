Доба в ООС: бойовики на Донбасі двічі гатили із заборонених озброєнь
Упродовж минулої доби, 12 жовтня, окупаційні війська 6 разів порушували режим припинення вогню, 2 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння
Як передає RegioNews, про це йдеться у повідомленні ООС.
Так, бойовики стріляли поблизу Зайцевого, Новозванівки, Кримського та Причепилівки, використовуючи гранатомети різних систем та стрілецьку зброю.
Позиції українських захисників біля Красногорівки потрапили під обстріл з мінометів калібру 82 мм та гранатометів різних систем. В бік Мар'їнки найманці відкривали вогонь з мінометів калібру 82 мм та ручних протитанкових гранатометів.
Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.
Станом на 7 годину ранку, 13 жовтня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано
Нагадаємо, 11 жовтня російсько-окупаційні війська 9 разів порушували режим припинення вогню. Внаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення.