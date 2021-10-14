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На Донбассе зафиксировано десять нарушений режима "тишины": ранен боец ООС
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14 октября 2021, 10:01 13

На Донбассе зафиксировано десять нарушений режима "тишины": ранен боец ООС

14 октября 2021, 10:01 13
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Фото: из открытых источников
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За прошедшие сутки, 13 октября, оккупационные войска 10 раз нарушали режим прекращения огня, 1 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения

Как передает RegioNews, об этом сообщили в штабе ООС.

Боевики вели обстрелы вблизи Попасной, Катериновки, Прицепиловки, Новотошковского, Новотроицкого и Водяного, что на Приазовье, используя гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

В направлении Марьинки противник открывал огонь из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В результате вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воину оказана домедицинская помощь и эвакуировано в лечебное учреждение. Состояние его здоровья - удовлетворительное", - говорится в сообщении.

По состоянию на 7 часов утра, 14 октября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Напомним, 12 октября оккупационные войска 6 раз нарушали режим прекращения огня, 2 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

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