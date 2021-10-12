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На Донбасі за добу зафіксували дев'ять нових обстрілів, одного бійця ООС поранено
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12 жовтня 2021, 08:09 8

На Донбасі за добу зафіксували дев'ять нових обстрілів, одного бійця ООС поранено

12 жовтня 2021, 08:09 8
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Фото: з відкритих джерел
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Упродовж минулої доби, 11 жовтня, російсько-окупаційні війська 9 разів порушували режим припинення вогню

Як передає RegioNews, про це повідомили у пресслужбі ООС.

Так, окупанти тричі обстріляли позиції ООС поблизу Південного та двічі поблизу Кримського. У хід йшли гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецька зброя.

Окрім того, бойовики здійснили обстріли неподалік Талаківки, Зайцевого, Красногорівки та Водяного, що на Приазов'ї.

Внаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – задовільний", - повідомили в ООС.

Станом на 7 годину ранку, 12 жовтня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Нагадаємо, 10 жовтня російсько-окупаційні війська 10 разів порушували режим припинення вогню, з них 2 рази із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

ООС війна обстріл військова техніка поранення

 
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