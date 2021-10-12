На Донбассе за сутки зафиксировали девять новых обстрелов, один боец ООС ранен
За прошедшие сутки, 11 октября, российско-оккупационные войска 9 раз нарушали режим прекращения огня
Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе ООС.
Так, оккупанты трижды обстреляли позиции ООС вблизи Пивденного и дважды вблизи Крымского. В ход шли гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
Кроме того, боевики совершили обстрелы неподалеку Талаковки, Зайцево, Красногоровки и Водяного, что на Приазовье.
В результате вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья - удовлетворительное", - сообщили в ООС.
По состоянию на 7 часов утра, 12 октября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
Напомним, 10 октября российско-оккупационные войска 10 раз нарушали режим прекращения огня, из них 2 раза с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.