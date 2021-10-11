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На Донбасі зафіксували десять порушень: двічі стріляли із заборонених озброєнь
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11 жовтня 2021, 08:09 24

На Донбасі зафіксували десять порушень: двічі стріляли із заборонених озброєнь

11 жовтня 2021, 08:09 24
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Фото: з відкритих джерел
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Упродовж минулої доби, 10 жовтня, російські окупаційні війська 10 разів порушували режим припинення вогню, з них 2 рази із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння

Як передає RegioNews, про це повідомили у пресслужбі ООС.

Поблизу Мирного окупанти вели вогонь застосовуючи міномети калібру 82 мм та протитанковий ракетний комплекс. В напрямку Причепилівки противник двічі здійснив обстріл з мінометів калібру 82 мм та великокаліберних кулеметів.

Окрім того, здійснено 4 обстріли позицій ООС поблизу Новотошківськогоа та два обстріли в районі Попасної. Бойовики використовували гранатомети, кулемети та стрілецьку зброю.

Також на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно Орлан-10, з перетином лінії розмежування.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає. Станом на 7 годину ранку, 11 жовтня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Нагадаємо, 9 жовтня російські окупаційні війська 6 разів порушували режим припинення вогню, з них 2 рази із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

ООС війна військова техніка обстріл Донбас

 
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