На Донбасі зафіксували десять порушень: двічі стріляли із заборонених озброєнь
Упродовж минулої доби, 10 жовтня, російські окупаційні війська 10 разів порушували режим припинення вогню, з них 2 рази із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння
Як передає RegioNews, про це повідомили у пресслужбі ООС.
Поблизу Мирного окупанти вели вогонь застосовуючи міномети калібру 82 мм та протитанковий ракетний комплекс. В напрямку Причепилівки противник двічі здійснив обстріл з мінометів калібру 82 мм та великокаліберних кулеметів.
Окрім того, здійснено 4 обстріли позицій ООС поблизу Новотошківськогоа та два обстріли в районі Попасної. Бойовики використовували гранатомети, кулемети та стрілецьку зброю.
Також на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно Орлан-10, з перетином лінії розмежування.
Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає. Станом на 7 годину ранку, 11 жовтня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
Нагадаємо, 9 жовтня російські окупаційні війська 6 разів порушували режим припинення вогню, з них 2 рази із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.