Доба на Донбасі: інтенсивність бойових дій зросла, поранено бійця ООС
Протягом минулої доби, 27 вересня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил була контрольованою. У порівнянні з попередньою добою інтенсивність бойових дій на лінії зіткнення зросла
Як передає RegioNews, про це йдеться у повідомленні штабу ООС.
Так, за добу бойовики 8 разів порушили режим припинення вогню. Біля Новолуганського окупанти 4 рази відкривали вогонь, застосовуючи гранатомети різних систем та стрілецьку зброю.
Гранатомети різних систем також використовували поблизу Причепилівки, Попасної та Катеринівки.
Від початку цієї доби, 28 вересня, окупаційні війська 2 рази порушили режим припинення вогню. В напрямку Кримського збройні формування бойовиків двічі вели прицільний вогонь з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.
Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі, стан його здоров’я - задовільний", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 26 вересня ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил була контрольованою. Окупаційні війська 6 разів порушили режим припинення вогню, здійснивши прицільні обстріли позицій ООС. Один захисник України загинув.