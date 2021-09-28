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Доба на Донбасі: інтенсивність бойових дій зросла, поранено бійця ООС
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28 вересня 2021, 08:09 19

Доба на Донбасі: інтенсивність бойових дій зросла, поранено бійця ООС

28 вересня 2021, 08:09 19
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Фото: з відкритих джерел
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Протягом минулої доби, 27 вересня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил була контрольованою. У порівнянні з попередньою добою інтенсивність бойових дій на лінії зіткнення зросла

Як передає RegioNews, про це йдеться у повідомленні штабу ООС.

Так, за добу бойовики 8 разів порушили режим припинення вогню. Біля Новолуганського окупанти 4 рази відкривали вогонь, застосовуючи гранатомети різних систем та стрілецьку зброю.

Гранатомети різних систем також використовували поблизу Причепилівки, Попасної та Катеринівки.

Від початку цієї доби, 28 вересня, окупаційні війська 2 рази порушили режим припинення вогню. В напрямку Кримського збройні формування бойовиків двічі вели прицільний вогонь з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі, стан його здоров’я - задовільний", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 26 вересня ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил була контрольованою. Окупаційні війська 6 разів порушили режим припинення вогню, здійснивши прицільні обстріли позицій ООС. Один захисник України загинув.

Донбас ООС війна обстріл військова техніка військові

 
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