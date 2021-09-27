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За добу в ООС зафіксували шість порушень режиму "тиші": є загиблий
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27 вересня 2021, 08:09 29

За добу в ООС зафіксували шість порушень режиму "тиші": є загиблий

27 вересня 2021, 08:09 29
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Фото: з відкритих джерел
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Упродовж минулої доби, 26 вересня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил була контрольованою. Окупаційні війська 6 разів порушили режим припинення вогню, здійснивши прицільні обстріли позицій ООС

Як передає RegioNews, про це повідомили у штабі ООС.

Так, в напрямку Лебединського противник вів вогонь зі станкових протитанкових та ручних протитанкових гранатометів, а поблизу Мар'їнки бойовики застосували гранатомети різних систем та стрілецьку зброю.

В районі населеного пункту Нью-Йорк ворог обстрілював позиції ООС з великокаліберних кулеметів та станкових протитанкових гранатометів. Ввечері зі стрілецької зброї окупанти вели вогонь в бік Водяного, що на Приазов’ї, та двічі біля Новолуганського.

Внаслідок підриву на ворожому невідомому пристрої один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення несумісне з життям, інший - вогнепальне осколкове поранення. Захисник перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я - середньої важкості", - зазначили в штабі.

Протягом поточної доби, 27 вересня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що російсько-окупаційні війська тричі порушили режим припинення вогню, здійснивши прицільні обстріли позиції підрозділів Збройних Сил України

Донбас війна військова техніка обстріли ООС

 
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