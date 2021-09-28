Сутки на Донбассе: интенсивность боевых действий возросла, ранен боец ООС

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За прошедшие сутки, 27 сентября, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил была контролируемой. По сравнению с предыдущими сутками интенсивность боевых действий на линии соприкосновения возросла

Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении штаба ООС.

Так, за сутки боевики 8 раз нарушили режим прекращения огня. Возле Новолуганского оккупанты 4 раза открывали огонь, применяя гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

Гранатометы различных систем также использовали вблизи Прицепиловки, Попасной и Катериновки.

С начала этих суток, 28 сентября, оккупационные войска 2 раза нарушили режим прекращения огня. В направлении Крымского вооруженные формирования боевиков дважды вели прицельный огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В результате враждебных действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин находится в лечебном учреждении, состояние его здоровья - удовлетворительное", - говорится в сообщении.

Напомним, 26 сентября ситуация в районе проведения операции Объединенных сил была контролируемой. Оккупационные войска 6 раз нарушили режим прекращения огня, осуществив прицельные обстрелы позиций ООС. Один защитник Украины погиб.