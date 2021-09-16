На Донбасі зафіксовано три порушення: бойовики гатили із заборонених озброєнь

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Як передає RegioNews, про це повідомили у штабі ООС.

Так, поблизу населеного пункту Новолуганське противник обстріляв позиції українських військовослужбовців зі стрілецької зброї. В напрямку Південного бойовики здійснили обстріл зі станкових протитанкових гранатометів.

Неподалік Авдіївки окупанти вели вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 120 калібру.

Станом на 7 годину ранку, 16 вересня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Раніше повідомлялось, що на Донбасі знову затишшя. Збройні формування Російської Федерації один раз порушили режим припинення вогню.