На Донбассе зафиксировано три нарушения: боевики били из запрещенных вооружений
За прошедшие сутки, 15 сентября, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня
Как передает RegioNews, об этом сообщили в штабе ООС.
Так, вблизи населенного пункта Новолуганское противник обстрелял позиции украинских военнослужащих из стрелкового оружия. В направлении Пивденного боевики совершили обстрел из станковых противотанковых гранатометов.
Неподалеку Авдеевки оккупанты вели огонь из запрещенных Минскими договоренностями минометов 120 калибра.
По состоянию на 7 часов утра, 16 сентября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
Ранее сообщалось, что на Донбассе снова затишье. Вооруженные формирования Российской Федерации один раз нарушили режим прекращения огня.
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