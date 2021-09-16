На Донбассе зафиксировано три нарушения: боевики били из запрещенных вооружений

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За прошедшие сутки, 15 сентября, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня

Как передает RegioNews, об этом сообщили в штабе ООС.

Так, вблизи населенного пункта Новолуганское противник обстрелял позиции украинских военнослужащих из стрелкового оружия. В направлении Пивденного боевики совершили обстрел из станковых противотанковых гранатометов.

Неподалеку Авдеевки оккупанты вели огонь из запрещенных Минскими договоренностями минометов 120 калибра.

По состоянию на 7 часов утра, 16 сентября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Ранее сообщалось, что на Донбассе снова затишье. Вооруженные формирования Российской Федерации один раз нарушили режим прекращения огня.