На Донбассе из-за обстрелов боевиков ранен военнослужащий ООС
За прошедшие сутки, 14 сентября, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня
Как передает RegioNews, об этом сообщили в штабе ООС.
Так, в районе населенного пункта Пески противник вел огонь из автоматических станковых гранатометов, а вблизи Нью-Йорка оккупанты дважды обстреляли позиции военнослужащих ООС со станковых противотанковых гранатометов.
Возле Шумов враг совершил обстрел из запрещенной Минскими договоренностями артиллерии калибра 122 мм и минометов 120 калибра.
В результате вражеского огня один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное осколочное ранение. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья - удовлетворительное", - отметили в штабе.
По состоянию на 7 часов утра, 15 сентября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
Напомним, ранее сообщалось, что в зоне проведения Операции объединенных сил зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня. На Донбассе снова относительное затишье.