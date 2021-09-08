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08 сентября 2021, 10:55 375

Хотел заехать на горку: в Донецкой области мужчина на мотоцикле сбил двух детей на игровой площадке

08 сентября 2021, 10:55 375
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Фото: Нацполиция
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В Николаевке Донецкой области мотоциклист сбил двух малолетних детей

Как пишет RegioNews, об этом говорится в сообщении Главного управления Нацполиции в Донецкой области.

Около 19:00 правоохранителей вызвали на ул. Молодежную. Сообщалось, что в одном из дворов мотоциклист совершил наезд на детей.

По данным правоохранителей, он попытался заехать на мотоцикле с коляской на детскую металлическую горку, но сбил двоих детей, которые стояли рядом. 7-летний мальчик и 4-летняя девочка получили травмы.

"Нарушителем оказался 35-летний житель города, который имел признаки алкогольного опьянения и не смог предоставить удостоверение на управление транспортным средством", — добавляют в полиции.

Напомним, недавно на Херсонщине микроавтобус насмерть сбил мать с ребенком. По словам водителя, женщина с ребенком внезапно выбежали на проезжую часть в неустановленном для перехода месте.

Украина

 
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