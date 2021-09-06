На Херсонщині мікроавтобус на смерть збив матір з дитиною

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У селі Нова Збур'ївка Херсонської області водій автомобіля "Рено Трафік" збив 35-річну жінку та її 9-річну доньку. Від отриманих травм вони загинули на місці автопригоди

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу поліції Херсонської області.

Як розповів правоохоронцям 33-річний водій вантажного мікроавтобуса, жінка з дитиною раптово вибігли на проїжджу частину в невстановленому для переходу місці.

Водій не встиг загальмувати, в результаті чого транспортний засіб вдарив пішоходів. Внаслідок ДТП 35-річна жінка та її 9-річна донька отримали тілесні ушкодження, не сумісні з життям", - розповіли у поліції.

За даним фактом відкрите кримінальне провадження. Наразі призначене проведення необхідних експертиз, у водія взяті аналізи щодо встановлення наявності в його організмі алкоголю або наркотичних засобів.

Нагадаємо, порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до загибелі кількох людей, тягне за собою відповідальність у виді позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років.

Раніше повідомлялось, що у Львові нетверезий водій втікаючи від патрульних протаранив службовий автомобіль. Внаслідок автопригоди постраждали двоє поліцейських.