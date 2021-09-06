13:40  06 вересня
Україна вже наступного тижня може перейти у "жовту" зону карантину, - Ляшко
10:49  06 вересня
У трьох областях рівень госпіталізації перевищує норму - МОЗ
08:09  06 вересня
За добу зафіксували чотири порушення: бойовики гатили з гранатометів
UA | RU
UA | RU
06 вересня 2021, 14:24 65

На Херсонщині мікроавтобус на смерть збив матір з дитиною

06 вересня 2021, 14:24 65
Читайте также на русском языке
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У селі Нова Збур'ївка Херсонської області водій автомобіля "Рено Трафік" збив 35-річну жінку та її 9-річну доньку. Від отриманих травм вони загинули на місці автопригоди

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу поліції Херсонської області.

Як розповів правоохоронцям 33-річний водій вантажного мікроавтобуса, жінка з дитиною раптово вибігли на проїжджу частину в невстановленому для переходу місці.

Водій не встиг загальмувати, в результаті чого транспортний засіб вдарив пішоходів. Внаслідок ДТП 35-річна жінка та її 9-річна донька отримали тілесні ушкодження, не сумісні з життям", - розповіли у поліції.

За даним фактом відкрите кримінальне провадження. Наразі призначене проведення необхідних експертиз, у водія взяті аналізи щодо встановлення наявності в його організмі алкоголю або наркотичних засобів.

Нагадаємо, порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до загибелі кількох людей, тягне за собою відповідальність у виді позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років.

Раніше повідомлялось, що у Львові нетверезий водій втікаючи від патрульних протаранив службовий автомобіль. Внаслідок автопригоди постраждали двоє поліцейських.

ДТП смерть поліція діти аварія Херсонська область

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Вихід із політичної кризи в Запоріжжі: чому мер Буряк "дав задню"
Округ №197: чи проявиться на Черкащині "синдром Вірастюка"
Всі публікації »
Андрій Смолій
Володимир Фесенко
Яніна Соколовська
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua