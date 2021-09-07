На Донбассе зафиксировали семь нарушений, минометные обстрелы и неизвестный беспилотник

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За прошедшие сутки, 6 сентября, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований боевиков

Как передает RegioNews, об этом сообщили в штабе ООС.

Так, вблизи населенного пункта Зайцево враг обстрелял позиции ООС из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия, а вблизи Невельского и Новолуганского - из стрелкового оружия.

Противник применял минометы 120 калибра, автоматические станковые гранатометы и крупнокалиберный пулемет по позициям ООС неподалеку Золотого-4 и Новозвановки, а вблизи Катериновки минометы 82 калибра.

Кроме того, в Донецкой области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата неопределенного типа с пересечением линии разграничения, который осуществил сброс двух самодельных взрывных устройств", - отметили в штабе.

Боевых потерь среди украинских защитников нет.

По состоянию на 7 часов утра, 7 сентября, нарушений режима прекращения огня со стороны оккупационных войск не зафиксировано.

Напомним, 5 сентября со стороны вооруженных формирований Российской Федерации было зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня.