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26 августа 2021, 08:09 52

Сутки в ООС: зафиксировано пять нарушений режима "тишины" со стороны боевиков

26 августа 2021, 08:09 52
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Фото: из открытых источников
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За прошедшие сутки, 25 августа, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня

Как передает RegioNews, об этом сообщили в штабе ООС.

Так, вблизи Новолуганского оккупанты дважды обстреливали позиции украинских защитников из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Неподалеку Травневого враг вел огонь из автоматических станковых гранатометов. В направлении Катериновки вооруженные формирования боевиков вели огонь из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов.

Кроме того, на Луганщине был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

Боевых потерь среди украинских военных нет. По состоянию на 7 часов утра, 26 августа, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Ранее сообщалось, что в зоне проведения Операции объединенных сил зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

ООС Донбасс война военная техника ранение

 
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