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На Донбасі російські найманці знову припинили стріляти по наших військових
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18 серпня 2021, 18:10 57

На Донбасі російські найманці знову припинили стріляти по наших військових

18 серпня 2021, 18:10 57
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З початку поточної доби 18 серпня порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ в зоні проведення Операції об’єднаних сил не зафіксовано

Про це пише RegioNews з посиланням на пресцентр ООС.

"Українські воїни контролюють ситуацію в районі проведення Операції об’єднаних сил з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації та дотримуються режиму припинення вогню", - зазначається у повідомленні

Нагадаємо, напередодні на Донбасі через обстріли бойовиків постраждала мирна жителька.

"17 серпня російсько-окупаційні війська поранили жінку з Золотого-4, яка потрапила до лікарні", - зазначив очільник Луганської військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай.

В результаті обстрілу жінка 1973 року народження отримала мінно-вибухову травму, множинні осколкові поранення лівого передпліччя, плечового і колінного суглобів, лівої стопи. Її госпіталізували до лікарні в Лисичанську.

Нещодавно бойовики кілька днів дотримувалися режиму припинення вогню, однак порушення поновилися

ООС обстріли агресія РФ

 
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