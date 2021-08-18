На Донбасі російські найманці знову припинили стріляти по наших військових

З початку поточної доби 18 серпня порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ в зоні проведення Операції об’єднаних сил не зафіксовано

Про це пише RegioNews з посиланням на пресцентр ООС.

"Українські воїни контролюють ситуацію в районі проведення Операції об’єднаних сил з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації та дотримуються режиму припинення вогню", - зазначається у повідомленні

Нагадаємо, напередодні на Донбасі через обстріли бойовиків постраждала мирна жителька.

"17 серпня російсько-окупаційні війська поранили жінку з Золотого-4, яка потрапила до лікарні", - зазначив очільник Луганської військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай.

В результаті обстрілу жінка 1973 року народження отримала мінно-вибухову травму, множинні осколкові поранення лівого передпліччя, плечового і колінного суглобів, лівої стопи. Її госпіталізували до лікарні в Лисичанську.

Нещодавно бойовики кілька днів дотримувалися режиму припинення вогню, однак порушення поновилися