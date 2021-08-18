На Донбассе российские наемники вновь прекратили стрелять по нашим военным

С начала текущих суток 18 августа нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск в зоне проведения Операции объединенных сил не зафиксировано

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресцентр ООС.

"Украинские воины контролируют ситуацию в районе проведения Операции объединенных сил по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации и соблюдают режим прекращения огня", - отмечается в сообщении

Напомним, накануне на Донбассе из-за обстрелов боевиков пострадала мирная жительница.

"17 августа российско-оккупационные войска ранили женщину из Золотого-4, которая попала в больницу", - отметил глава Луганской военно-гражданской администрации Сергей Гайдай.

В результате обстрела женщина 1973 года рождения получила минно-взрывную травму, множественные осколочные ранения левого предплечья, плечевого и коленного суставов, левой стопы. Ее госпитализировали в больницу в Лисичанске.

Недавно боевики несколько дней придерживались режима прекращения огня, однако нарушения возобновились