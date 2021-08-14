Обстріли бойовиків на Донбасі: поранено двох українських військових
Протягом минулої доби, 13 серпня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксоване 2 порушення режиму припинення вогню
Як передає RegioNews, про це повідомили у штабі ООС.
Так, бойовики вели вогонь неподалік Невельського з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів. У напрямку Південного російські найманці застосовували артилерію калібру 122 мм і міномети 120-го та 82-го калібрів.
У результаті ворожих обстрілів двоє військових дістали осколкові поранення. Воїни знаходяться в лікувальному закладі. Стан здоров’я одного пораненого – середньої тяжкості, іншого – задовільний", - йдеться у повідомленні.
На обстріли російсько-окупаційних військ українські захисники відкривали вогонь у відповідь.
Станом на 7 годину ранку, 14 серпня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
Раніше повідомлялось, що в зоні проведення Операції об’єднаних сил зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню російсько-окупаційними військами.