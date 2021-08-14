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Обстріли бойовиків на Донбасі: поранено двох українських військових
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14 серпня 2021, 10:06 4

Обстріли бойовиків на Донбасі: поранено двох українських військових

14 серпня 2021, 10:06 4
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Фото: з відкритих джерел
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Протягом минулої доби, 13 серпня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксоване 2 порушення режиму припинення вогню

Як передає RegioNews, про це повідомили у штабі ООС.

Так, бойовики вели вогонь неподалік Невельського з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів. У напрямку Південного російські найманці застосовували артилерію калібру 122 мм і міномети 120-го та 82-го калібрів.

У результаті ворожих обстрілів двоє військових дістали осколкові поранення. Воїни знаходяться в лікувальному закладі. Стан здоров’я одного пораненого – середньої тяжкості, іншого – задовільний", - йдеться у повідомленні.

На обстріли російсько-окупаційних військ українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Станом на 7 годину ранку, 14 серпня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Раніше повідомлялось, що в зоні проведення Операції об’єднаних сил зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню російсько-окупаційними військами.

Донбас війна ООС обстріл поранення

 
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