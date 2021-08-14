10:29  14 августа
За сутки коронавирусом заболели почти 100 детей
11:39  14 августа
В Киеве готовятся ко Дню Независимости: на Днепре состоялась репетиция водного "парада"
10:06  14 августа
Обстрелы боевиков на Донбассе: ранены двое украинских военных
UA | RU
UA | RU
14 августа 2021, 10:06 4

Обстрелы боевиков на Донбассе: ранены двое украинских военных

14 августа 2021, 10:06 4
Читайте також українською мовою
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

За прошедшие сутки, 13 августа, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня

Как передает RegioNews, об этом сообщили в штабе ООС.

Так, боевики вели огонь неподалеку Невельского из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. В направлении Пивденного российские наемники применяли артиллерию калибра 122 мм и минометы 120-го и 82-го калибров.

В результате вражеских обстрелов двое военных получили осколочные ранения. Воины находятся в лечебном учреждении. Состояние здоровья одного раненого средней тяжести, другого – удовлетворительное", - говорится в сообщении.

На обстрелы российско-оккупационных войск украинские защитники открывали огонь в ответ.

По состоянию на 7 часов утра, 14 августа, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Ранее сообщалось, что в зоне проведения Операции объединенных сил зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня российско-оккупационными войсками.

Донбасс война ООС обстрел ранение

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Экологическая катастрофа в Житомире: усидит ли снова на своем месте глава "Житомирводоканала"
Скандал в Конотопе: "шкурняки" депутатов или глобальная кампания по усмирению мэров
Все публикации »
Янина Соколовская
Лариса Волошина
Янина Соколовская
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram