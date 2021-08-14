Обстрелы боевиков на Донбассе: ранены двое украинских военных

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За прошедшие сутки, 13 августа, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня

Как передает RegioNews, об этом сообщили в штабе ООС.

Так, боевики вели огонь неподалеку Невельского из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. В направлении Пивденного российские наемники применяли артиллерию калибра 122 мм и минометы 120-го и 82-го калибров.

В результате вражеских обстрелов двое военных получили осколочные ранения. Воины находятся в лечебном учреждении. Состояние здоровья одного раненого средней тяжести, другого – удовлетворительное", - говорится в сообщении.

На обстрелы российско-оккупационных войск украинские защитники открывали огонь в ответ.

По состоянию на 7 часов утра, 14 августа, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Ранее сообщалось, что в зоне проведения Операции объединенных сил зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня российско-оккупационными войсками.