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12 серпня 2021, 18:09 51

СБУ проведе масштабні антитерористичні навчання в Донецькій та Луганській областях

12 серпня 2021, 18:09 51
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Фото з відкритих джерел
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Служба безпеки України в п'ятницю, 13 серпня, розпочне масштабні багатоетапні планові навчання з протидії диверсійним і терористичним загрозам на території Донецької та Луганської областей

Про це пише RegioNews з посиланням на прес-службу СБУ

"Тренування проходитимуть протягом місяця в умовах, максимально наближених до реальних, з використанням вогнепальної зброї та бронетехніки. СБУ закликає жителів регіону з розумінням поставитися до можливих незручностей, зберігати спокій і дотримуватися правил особистої безпеки", - йдеться в повідомленні спецслужби

В СБУ також закликають громадян мати при собі документи, що засвідчують особу (паспорт, водійське посвідчення, довідку про навчання і т.д.) за необхідності пересування по місту.

"Всі дії відбуваються в рамках чинного законодавства", - підкреслюють в СБУ.

Нагадаємо, що у червні СБУ проводила антитерористичні навчання У Кіровоградській області

паспорт СБУ учения Луганщина Донецьк

 
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