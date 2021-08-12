18:35  12 августа
В СИЗО Луцка убили мужчину, который зарубил жену и дочь
17:05  12 августа
В столице поймали водителя троллейбуса, который возил пассажиров в состоянии наркотического опьянения
17:29  12 августа
Оккупанты на Донбассе снова ранили нашего защитника
UA | RU
UA | RU
12 августа 2021, 18:09 50

СБУ проведет масштабные антитеррористические учение в Донецкой и Луганской области

12 августа 2021, 18:09 50
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Служба безопасности Украины в пятницу, 13 августа, начнет масштабные многоэтапные плановые учения по противодействию диверсионным и террористическим угрозам на территории Донецкой и Луганской областей

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу СБУ

"Тренировки будут проходить в течение месяца в условиях, максимально приближенным к реальным, с использованием огнестрельного оружия и бронетехники. СБУ призывает жителей региона с пониманием отнестись к возможным неудобствам, сохранять спокойствие и соблюдать правила личной безопасности", - говорится в сообщении спецслужбы

В СБУ также призывают граждан иметь при себе документы, удостоверяющие личность (паспорт, водительское удостоверение, справку об обучении и т.д.) при необходимости передвижения по городу.

"Все действия происходят в рамках действующего законодательства", - подчеркивают в СБУ.

Напомним, что в июне СБУ проводила антитеррористические учения в Кировоградской области

паспорт СБУ учения Луганщина Донецк

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Экологическая катастрофа в Житомире: усидит ли снова на своем месте глава "Житомирводоканала"
Скандал в Конотопе: "шкурняки" депутатов или глобальная кампания по усмирению мэров
Все публикации »
Янина Соколовская
Лариса Волошина
Янина Соколовская
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua