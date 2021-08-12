СБУ проведет масштабные антитеррористические учение в Донецкой и Луганской области

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Служба безопасности Украины в пятницу, 13 августа, начнет масштабные многоэтапные плановые учения по противодействию диверсионным и террористическим угрозам на территории Донецкой и Луганской областей

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу СБУ

"Тренировки будут проходить в течение месяца в условиях, максимально приближенным к реальным, с использованием огнестрельного оружия и бронетехники. СБУ призывает жителей региона с пониманием отнестись к возможным неудобствам, сохранять спокойствие и соблюдать правила личной безопасности", - говорится в сообщении спецслужбы

В СБУ также призывают граждан иметь при себе документы, удостоверяющие личность (паспорт, водительское удостоверение, справку об обучении и т.д.) при необходимости передвижения по городу.

"Все действия происходят в рамках действующего законодательства", - подчеркивают в СБУ.

Напомним, что в июне СБУ проводила антитеррористические учения в Кировоградской области