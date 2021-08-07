14:34  07 серпня
Трасу Одеса-Миколаїв засипало снігом
16:46  07 серпня
У Харкові випав рясний град
16:15  07 серпня
Бойовики на Донбасі поранили і вбили військових, які допомагали місцевим жителям
UA | RU
UA | RU
07 серпня 2021, 16:15 56

Бойовики на Донбасі поранили і вбили військових, які допомагали місцевим жителям

07 серпня 2021, 16:15 56
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Окупанти на Донбасі застосували протитанкову керовану ракету по автокрану, який надавав допомогу місцевим жителям у відновленні пошкодженої цивільної інфраструктури у Пісках

Як повідомили в Оперативно-тактичному угрупованні "Схід", унаслідок ураження один військовослужбовець загинув та ще один отримав поранення, пише RegioNews.

Стан здоров’я пораненого воїна - середньої важкості.

На обстріл противника українські військові відкрили вогонь у відповідь.

"Це вже не перший випадок, коли противник нехтує досягнутими домовленостями та здійснює обстріли цивільної інфраструктури", - наголошують в ООС.

Зокрема, 5 серпня бойовики обстріляли Красногорівку із застосуванням протитанкових гармат.

Нагадаємо, минулої доби окупанти на Донбасі п’ять разів гатили по ЗСУ.

Донбас Україна війна бойовики окупанти

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Не той Чаус: кому Зеленський віддає Чернігівську область
Переформатування більшості в Закарпатській облраді. Чи можна привітати Балогу з вдалим реваншем?
Всі публікації »
Яніна Соколовська
Вадим Денисенко
Ігор Попов
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua