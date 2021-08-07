Бойовики на Донбасі поранили і вбили військових, які допомагали місцевим жителям
Окупанти на Донбасі застосували протитанкову керовану ракету по автокрану, який надавав допомогу місцевим жителям у відновленні пошкодженої цивільної інфраструктури у Пісках
Як повідомили в Оперативно-тактичному угрупованні "Схід", унаслідок ураження один військовослужбовець загинув та ще один отримав поранення, пише RegioNews.
Стан здоров’я пораненого воїна - середньої важкості.
На обстріл противника українські військові відкрили вогонь у відповідь.
"Це вже не перший випадок, коли противник нехтує досягнутими домовленостями та здійснює обстріли цивільної інфраструктури", - наголошують в ООС.
Зокрема, 5 серпня бойовики обстріляли Красногорівку із застосуванням протитанкових гармат.
Нагадаємо, минулої доби окупанти на Донбасі п’ять разів гатили по ЗСУ.