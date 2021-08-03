Окупанти на Донбасі шість разів зірвали режим "тиші", у ЗСУ - без втрат
Проросійські бойовики на Донбасі 3 серпня вчинили шість порушень режиму "тиші"
Про це пише RegioNews, посилаючись на командування операції Об'єднаних сил.
"З початку сьогоднішнього дня зафіксовано шість порушень з боку збройних формувань Російської Федерації", - наголошується в повідомленні ООС.
Поблизу населеного пункту Золоте-4 бойовики обстріляли позиції українських військових зі стрілецької зброї. Поруч зі Світлодарськом ворог вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів і автоматів.
Біля Луганського противник застосовував протитанкові та автоматичні гранатомети, а також стрілецьку зброю.
А в Луганській області здійснив проліт з перетином лінії розмежування безпілотник "Орлан-10" окупаційних військ.
"Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних сил України немає. Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ українська сторона СЦКК повідомила представників місії ОБСЄ", - заявили в штабі.
Нагадаємо, минулої доби бойовики гатили по позиціях ООС поблизу шести населених пунктів на Донбасі.