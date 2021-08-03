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Окупанти на Донбасі шість разів зірвали режим "тиші", у ЗСУ - без втрат
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03 серпня 2021, 17:41 13

Окупанти на Донбасі шість разів зірвали режим "тиші", у ЗСУ - без втрат

03 серпня 2021, 17:41 13
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Фото з відкритих джерел
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Проросійські бойовики на Донбасі 3 серпня вчинили шість порушень режиму "тиші"

Про це пише RegioNews, посилаючись на командування операції Об'єднаних сил.

"З початку сьогоднішнього дня зафіксовано шість порушень з боку збройних формувань Російської Федерації", - наголошується в повідомленні ООС.

Поблизу населеного пункту Золоте-4 бойовики обстріляли позиції українських військових зі стрілецької зброї. Поруч зі Світлодарськом ворог вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів і автоматів.

Біля Луганського противник застосовував протитанкові та автоматичні гранатомети, а також стрілецьку зброю.

А в Луганській області здійснив проліт з перетином лінії розмежування безпілотник "Орлан-10" окупаційних військ.

"Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних сил України немає. Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ українська сторона СЦКК повідомила представників місії ОБСЄ", - заявили в штабі.

Нагадаємо, минулої доби бойовики гатили по позиціях ООС поблизу шести населених пунктів на Донбасі.

Донбас ООС Україна війна військові

 
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