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Обстрелы из минометов и гранатометов: на Донбассе зафиксировали 13 нарушений со стороны боевиков
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29 июля 2021, 08:11 73

Обстрелы из минометов и гранатометов: на Донбассе зафиксировали 13 нарушений со стороны боевиков

29 июля 2021, 08:11 73
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Фото из открытых источников
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За прошедшие сутки, 28 июля, зафиксировано 13 нарушений режима прекращения огня. Никто из украинских военных не пострадал

Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении штаба ООС.

Так, недалеко от поселка Зайцево, Пивденное и Каменки оккупанты вели огонь из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов. Также боевики вели огонь в направлении Новотошковское и села Широкино.

Кроме того, оккупанты вели обстрел вблизи Водяного, что у Донецка с минометов 120-го калибра и Водяного, что на Приазовье из минометов 82-го калибра и автоматических станковых гранатометов.

Также отмечается, что на границе Луганской и Донецкой областей был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

Боевых потерь в результате вражеского огня среди украинских защитников нет.

По состоянию на 7:00 утра, 29 июля, со стороны российско-оккупационных войск нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Ранее сообщалось, что вооруженные формирования Российской Федерации шесть раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Донбасс ООС война военная техника обстрелы

 
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