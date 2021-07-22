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22 липня 2021, 14:29 18

На водоймах Донеччини потонули двоє чоловіків

22 липня 2021, 14:29 18
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Фото: з відкритих джерел
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За добу на водоймах Донеччини потонули двоє чоловіків. Тіла виявили місцеві жителі

Як передає RegioNews, про це йдеться у повідомленні ДСНС України.

21 липня до Головного управління надійшла інформація про затонулого чоловіка в річці Вовча с. Іскра Волноваського району, якого було вилучено місцевими мешканцями", - йдеться у повідомленні.

Того ж дня до Головного управління надійшла інформація про затонулого чоловіка 1990 року народження в ставку "Піщаний кар’єр" м. Авдіївка, якого було вилучено також місцевими мешканцями та передано працівникам Національної поліції.

Нагадаємо, нещодавно у ставку на Чернігівщині потонули двоє братів.

вода поліція утопленники рятувальники ДСНС

 
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