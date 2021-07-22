11:41  22 июля
На Херсонщине обнаружили агентурную сеть ФСБ России: среди информаторов - правоохранители и чиновники
13:26  22 июля
В Одессе обрушилась часть здания и разбила машины
08:06  22 июля
Сутки в ООС: оккупанты трижды сорвали "тишину" и ранили нашего воина
UA | RU
UA | RU
22 июля 2021, 14:29 17

На водоемах Донецкой области утонули двое мужчин

22 июля 2021, 14:29 17
Читайте також українською мовою
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

За сутки на водоемах Донецкой области утонули двое мужчин. Тела обнаружили местные жители

Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении ГСЧС Украины.

21 июля в Главное управление поступила информация о затонувшем мужчине в реке Волчья с. Искра Волновахского района, который был изъят местными жителями", - говорится в сообщении.

В тот же день в Главное управление поступила информация о затонувшем мужчине 1990 года рождения в пруду "Песчаный карьер" г. Авдеевка, который был изъят также местными жителями и передан работникам Национальной полиции.

Напомним, недавно в пруду на Черниговщине утонули двое братьев.

вода полиция утопленники спасатели ГСЧС

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Взрыв на "РовноАзот": За что будет отвечать руководство завода и почему эта история еще не завершилась
"Пришел, разобрался, решил": как Тищенко поменял в Ужгороде секретаря горсовета с "порошенковца" на " слугу"
Все публикации »
Игорь Попов
Виталий Бала
Виктор Небоженко
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram