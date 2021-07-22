На водоемах Донецкой области утонули двое мужчин

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Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении ГСЧС Украины.

21 июля в Главное управление поступила информация о затонувшем мужчине в реке Волчья с. Искра Волновахского района, который был изъят местными жителями", - говорится в сообщении.

В тот же день в Главное управление поступила информация о затонувшем мужчине 1990 года рождения в пруду "Песчаный карьер" г. Авдеевка, который был изъят также местными жителями и передан работникам Национальной полиции.

Напомним, недавно в пруду на Черниговщине утонули двое братьев.