На водоемах Донецкой области утонули двое мужчин
За сутки на водоемах Донецкой области утонули двое мужчин. Тела обнаружили местные жители
Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении ГСЧС Украины.
21 июля в Главное управление поступила информация о затонувшем мужчине в реке Волчья с. Искра Волновахского района, который был изъят местными жителями", - говорится в сообщении.
В тот же день в Главное управление поступила информация о затонувшем мужчине 1990 года рождения в пруду "Песчаный карьер" г. Авдеевка, который был изъят также местными жителями и передан работникам Национальной полиции.
Напомним, недавно в пруду на Черниговщине утонули двое братьев.
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Взрыв на "РовноАзот": За что будет отвечать руководство завода и почему эта история еще не завершилась
"Пришел, разобрался, решил": как Тищенко поменял в Ужгороде секретаря горсовета с "порошенковца" на " слугу"