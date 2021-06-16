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16 червня 2021, 15:31 8

На Донеччині врятували самогубцю, який після стрибка завис на балконі четвертого поверху

16 червня 2021, 15:31 8
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Фото: Нацполіція
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На Донеччині поліцейські врятували 62-річного самогубцю, який стрибнув з вікна квартири та завис на білизняних мотузках на балконі четвертого поверху

Як передає RegioNews, про це повідомили у поліції Донецької області.

Чоловік не міг поворухнутися, зависнувши на висоті. Його з останніх сил намагалася втримати літня жінка, яка була у шоковому стані та сама ледь стояла", - розповідають правоохоронці.

За даними поліції, 62-річний чоловік, перебуваючи в нетверезому стані, вирішив вкоротити собі віку та стрибнув униз.

Чоловіка було госпіталізовано. Поліцейські також викликали "швидку допомогу" його літній мамі, якій стало зле.

Раніше повідомлялось, що у місті Буча Київської області 15-річна школярка випадково застрелила свого однокласника під час фотосесії.

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