На Донеччині врятували самогубцю, який після стрибка завис на балконі четвертого поверху

Фото: Нацполіція

На Донеччині поліцейські врятували 62-річного самогубцю, який стрибнув з вікна квартири та завис на білизняних мотузках на балконі четвертого поверху

Як передає RegioNews, про це повідомили у поліції Донецької області.

Чоловік не міг поворухнутися, зависнувши на висоті. Його з останніх сил намагалася втримати літня жінка, яка була у шоковому стані та сама ледь стояла", - розповідають правоохоронці.

За даними поліції, 62-річний чоловік, перебуваючи в нетверезому стані, вирішив вкоротити собі віку та стрибнув униз.

Чоловіка було госпіталізовано. Поліцейські також викликали "швидку допомогу" його літній мамі, якій стало зле.

Раніше повідомлялось, що у місті Буча Київської області 15-річна школярка випадково застрелила свого однокласника під час фотосесії.