16:46  16 июня
В Мариуполе планируют повысить стоимость проезда: сколько придется платить
14:26  16 июня
Кабмин согласовал назначение нового председателя Сумской ОГА
17:59  16 июня
Оккупанты на Донбассе трижды обстреляли позиции ВСУ
UA | RU
UA | RU
16 июня 2021, 15:31 439

На Донетчине спасли самоубийцу, который после прыжка завис на балконе четвертого этажа

16 июня 2021, 15:31 439
Читайте також українською мовою
Фото: Нацполиция
Читайте також
українською мовою

В Донецкой области полицейские спасли 62-летнего самоубийцу, который прыгнул из окна квартиры и завис на бельевых веревках на балконе четвертого этажа

Как передает RegioNews, об этом сообщили в полиции Донецкой области.

Мужчина не мог пошевелиться, зависнув на высоте. Его из последних сил пыталась удержать пожилая женщина, которая была в шоковом состоянии и сама едва стояла", - рассказывают правоохранители.

По данным полиции, 62-летний мужчина, находясь в нетрезвом состоянии, решил покончить с собой и прыгнул вниз.

Мужчина был госпитализирован. Полицейские также вызвали "скорую помощь" его пожилой маме, которой стало плохо.

Ранее сообщалось, что в городе Буча Киевской области 15-летняя школьница случайно застрелила своего одноклассника во время фотосессии.

патрульная полиция самоубийство медики пенсионеры квартира

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Распад "Голоса": какие регионы взбунтовались против Рудик
"Большая концессия": как Кирилл Тимошенко планирует "доить" порты
Все публикации »
Виталий Бала
Виктор Небоженко
Андрей Смолий
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram