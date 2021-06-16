На Донетчине спасли самоубийцу, который после прыжка завис на балконе четвертого этажа

Фото: Нацполиция

В Донецкой области полицейские спасли 62-летнего самоубийцу, который прыгнул из окна квартиры и завис на бельевых веревках на балконе четвертого этажа

Как передает RegioNews, об этом сообщили в полиции Донецкой области.

Мужчина не мог пошевелиться, зависнув на высоте. Его из последних сил пыталась удержать пожилая женщина, которая была в шоковом состоянии и сама едва стояла", - рассказывают правоохранители.

По данным полиции, 62-летний мужчина, находясь в нетрезвом состоянии, решил покончить с собой и прыгнул вниз.

Мужчина был госпитализирован. Полицейские также вызвали "скорую помощь" его пожилой маме, которой стало плохо.

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