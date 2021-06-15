Доба в ООС: двоє українських військовослужбовців травмовані

Фото: з відкритих джерел

Протягом минулої доби, 14 червня, в районі проведення операції Об'єднаних сил, збройні формування Російської Федерації вісім разів порушували режим припинення вогню

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

У районі Новотошківського ворог відкривав вогонь з підствольних гранатометів і стрілецької зброї. Поблизу Водяного, що на Приазов’ї, біля Луганського та неподалік населеного пункту Павлопіль противник обстрілював позиції ООС зі станкових протитанкових, автоматичних станкових і великокаліберних кулеметів.

На півночі Луганської області був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-3М" із перетином лінії розмежування. БПЛА противника вчасно подавлений засобами РЕБ.

Бойових втрат внаслідок ворожих обстрілів серед українських воїнів немає. Однак, внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої осколкові поранення отримали двоє військовослужбовців", - йдеться у повідомленні.

Їм надали необхідну медичну допомогу та доправили до лікувального медичного закладу.

Стан здоров’я одного військового - задовільний, іншого - середньої тяжкості", - зазначають в ООС.

Станом на 7 годину ранку, 15 червня, зафіксоване одне порушення режиму припинення вогню. Неподалік Новгородського бойовики обстріляли українських військових зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних гранатометів.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що збройні формування Російської Федерації двічі порушили режим припинення вогню на Донбасі.