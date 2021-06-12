На Донеччині під час гасіння пожежі в квартирі вогнеборці врятували жінку
У місті Маріуполі, що на Донеччині сталася пожежа. Під час гасіння рятувальники виявили жінку та допомогли їй вийти з будівлі на свіже повітря
Як передає RegioNews, про це повідомляє ГУ ДСНС України у Донецькій області.
Так, повідомлення про пожежу надійшло вночі, о 03:43. Рятувальники з'ясували, що відбувається горіння всередині квартири на третьому поверсі дев'яти поверхового житлового будинку.
Під час гасіння пожежі в кухні біля вікна працівники ДСНС виявили жінку, яка за підтримки рятувальників по автодрабині спустилась донизу на свіже повітря, після чого була оглянута медиками та у стані середньої тяжкості госпіталізована.
Пожежу було локалізовано о 04:40 та ліквідовано о 05:25. Причина виникнення пожежі встановлюється.
Нагадаємо, у Дніпрі 9 червня сталася пожежа у багатоповерховому будинку на вулиці Князя Ярослава Мудрого.