На Донеччині під час гасіння пожежі в квартирі вогнеборці врятували жінку

Фото: ДСНС

У місті Маріуполі, що на Донеччині сталася пожежа. Під час гасіння рятувальники виявили жінку та допомогли їй вийти з будівлі на свіже повітря

Як передає RegioNews, про це повідомляє ГУ ДСНС України у Донецькій області.

Так, повідомлення про пожежу надійшло вночі, о 03:43. Рятувальники з'ясували, що відбувається горіння всередині квартири на третьому поверсі дев'яти поверхового житлового будинку.

Під час гасіння пожежі в кухні біля вікна працівники ДСНС виявили жінку, яка за підтримки рятувальників по автодрабині спустилась донизу на свіже повітря, після чого була оглянута медиками та у стані середньої тяжкості госпіталізована.

Пожежу було локалізовано о 04:40 та ліквідовано о 05:25. Причина виникнення пожежі встановлюється.

Нагадаємо, у Дніпрі 9 червня сталася пожежа у багатоповерховому будинку на вулиці Князя Ярослава Мудрого.