На Донетчине во время тушения пожара в квартире пожарные спасли женщину
В городе Мариуполе Донецкой области произошел пожар. Во время тушения спасатели обнаружили женщину и помогли ей выйти из здания на свежий воздух
Как передает RegioNews, об этом сообщает ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области.
Так, сообщение о пожаре поступило ночью, в 03:43. Спасатели выяснили, что происходит горение внутри квартиры на третьем этаже девяти этажного жилого дома.
Во время тушения пожара в кухне у окна работники ГСЧС обнаружили женщину, которая при поддержке спасателей по автолестнице спустилась вниз на свежий воздух, после чего была осмотрена медиками и в состоянии средней тяжести госпитализирована.
Пожар был локализован в 04:40 и ликвидирован в 05:25. Причина возникновения пожара устанавливается.
Напомним, в Днепре 9 июня произошел пожар в многоэтажном доме на улице Князя Ярослава Мудрого.