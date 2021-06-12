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12 июня 2021, 13:09 37

На Донетчине во время тушения пожара в квартире пожарные спасли женщину

12 июня 2021, 13:09 37
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Фото: ГСЧС
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В городе Мариуполе Донецкой области произошел пожар. Во время тушения спасатели обнаружили женщину и помогли ей выйти из здания на свежий воздух

Как передает RegioNews, об этом сообщает ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области.

Так, сообщение о пожаре поступило ночью, в 03:43. Спасатели выяснили, что происходит горение внутри квартиры на третьем этаже девяти этажного жилого дома.

Во время тушения пожара в кухне у окна работники ГСЧС обнаружили женщину, которая при поддержке спасателей по автолестнице спустилась вниз на свежий воздух, после чего была осмотрена медиками и в состоянии средней тяжести госпитализирована.

Пожар был локализован в 04:40 и ликвидирован в 05:25. Причина возникновения пожара устанавливается.

Напомним, в Днепре 9 июня произошел пожар в многоэтажном доме на улице Князя Ярослава Мудрого.

ГСЧС спасатели

 
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