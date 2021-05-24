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Ситуація на Донбасі: бойовики шість раз обстріляли позиції ООС, поранено українського воїна
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24 травня 2021, 08:11 7

Ситуація на Донбасі: бойовики шість раз обстріляли позиції ООС, поранено українського воїна

24 травня 2021, 08:11 7
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Фото: з відкритих джерел
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Протягом минулої доби, 23 травня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано шість порушень режиму припинення вогню

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Зокрема, неподалік Авдіївки противник використав міномети 120-го калібру, а біля населеного пункту Новгородське - міномети 82-го калібру та ручні протитанкові гранатомети.

Поблизу селища Гранітне ворог застосував великокаліберні кулемети та станкові протитанкові гранатомети, а біля Світлодарська - ще й автоматичні станкові гранатомети. В районі населеного пункту Старогнатівка найманці двічі відкривали вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

В результаті обстрілу позицій українських захисників один воїн отримав осколкове поранення. Його оперативно доправили до лікувального закладу та надали належну медичну допомогу", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що наразі стан здоров’я захисника - задовільний.

Станом на 7 годину ранку 24 травня, зафіксовано 1 порушення режиму припинення.

Нагадаємо, раніше в зоні проведення ООС у Луганській та Донецькій областях було зафіксовано два порушення режиму припинення вогню.

ООС Донбас бойовики обстріли поранення

 
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