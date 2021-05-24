Ситуация на Донбассе: боевики шесть раз обстреляли позиции ООС, ранен украинский воин

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За прошедшие сутки, 23 мая, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано шесть нарушений режима прекращения огня

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

В частности, неподалеку Авдеевки противник использовал минометы 120-го калибра, а возле населенного пункта Новгородское - минометы 82-го калибра и ручные противотанковые гранатометы.

Вблизи поселка Гранитное враг применил крупнокалиберные пулеметы и станковые противотанковые гранатометы, а возле Светлодарска - еще и автоматические станковые гранатометы. В районе населенного пункта Старогнатовка наемники дважды открывали огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В результате обстрела позиций украинских защитников один воин получил осколочное ранение. Его оперативно доставили в лечебное учреждение и оказали надлежащую медицинскую помощь", - говорится в сообщении.

Сообщается, что сейчас состояние здоровья защитника - удовлетворительное.

По состоянию на 7 часов утра 24 мая, зафиксировано 1 нарушение режима прекращения.

Напомним, ранее в зоне проведения ООС в Луганской и Донецкой областях было зафиксировано два нарушения режима прекращения огня.